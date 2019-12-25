ЛДПР предложила ввести ответственность за вовлечение детей в наркоторговлю

Депутаты настаивают на приоритетной защите несовершеннолетних от преступности.

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером движения Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство и Верховный суд страны законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность вплоть до 20 лет за вовлечение несовершеннолетних лиц в незаконный оборот наркотических средств. Текст соответствующего документа пресс-служба политиков распространили по СМИ. Авторы заметили, что сейчас Уголовный кодекс России не содержит специального состава преступления, который бы прямо и однозначно наказывал за вербовку несовершеннолетних граждан за данное правонарушение, а квалификация таких действий по статье 150 УК РФ не отражает всей полноты общественной опасности. Речь идет о том, что данная сфера не выделена в качестве приоритетного объекта для защиты.

Законопроектом предлагается в статьях 228 и 228.1 УК РФ выделить отдельные составы преступлений, которые совершены при вовлечении несовершеннолетнего, установив наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. пояснительная записка

В комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" Леонид Слуцкий заметил, что вовлечение детей в бизнес запрещенных веществ нельзя ставить в один ряд с другими преступлениями, связанными с оборотом наркотиков. Парламентарий из нижней палаты заметил, что дилеры сознательно используют наивных и пока не имеющих жизненного опыта подростков в качестве расходного материала. Злоумышленники ломают судьбы молодых людей, калечат им психическое здоровье и лишают шанса на счастливое будущее. Согласно сведениям от Министерства по просвещению, по результатам минувшего года в стране фиксировался всплеск вовлечения подростков в наркооборот. Детей подкупают обещанием получения легких денег и отсутствием уголовной ответственности. Чаще всего наркокурьерами становится молодежь в возрасте 11-13 лет.

