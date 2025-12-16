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ЛДПР предложила платить учителям по 100 тыс. рублей за каждого стобалльника ЕГЭ
Сегодня, 10:49
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ЛДПР предложила платить учителям по 100 тыс. рублей за каждого стобалльника ЕГЭ

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Леонид Слуцкий отправил письмо в адрес главы Минпросвещения России.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение российскому министру по просвещению Сергею Кравцову с законодательным предложением установить единовременную выплату в размере не менее 100 тысяч рублей учителям за каждого выпускника, которому удалось набрать 100 баллов на ЕГЭ. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля. Парламентарий из нижней палаты пояснил, что кроме того государству важно  установить повышенное поощрение учителей за подготовку нескольких стобалльников или выпускников, получивших максимальный результат по двум и более школьным предметам. В частности, можно предусмотреть для таких лиц путевки на оздоровление и другие возможности для повышения профессиональной квалификации за счет бюджета и дополнительные награды.

Полагаем целесообразным в положении предусмотреть для педагогических работников: единовременную выплату в размере не менее 100 тыс. рублей за каждого выпускника, набравшего 100 баллов по соответствующему предмету.

текст обращения к главе Минпросвещения России

ЛДПР призвала учитывать только жилую площадь при признании нуждающимися в жилье.

Фото: Piter.tv

Теги: егэ, лдпр, леонид слуцкий, минпросвещения, учителя
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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