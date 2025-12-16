ЛДПР предложила платить учителям по 100 тыс. рублей за каждого стобалльника ЕГЭ

Леонид Слуцкий отправил письмо в адрес главы Минпросвещения России.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение российскому министру по просвещению Сергею Кравцову с законодательным предложением установить единовременную выплату в размере не менее 100 тысяч рублей учителям за каждого выпускника, которому удалось набрать 100 баллов на ЕГЭ. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля. Парламентарий из нижней палаты пояснил, что кроме того государству важно установить повышенное поощрение учителей за подготовку нескольких стобалльников или выпускников, получивших максимальный результат по двум и более школьным предметам. В частности, можно предусмотреть для таких лиц путевки на оздоровление и другие возможности для повышения профессиональной квалификации за счет бюджета и дополнительные награды.

Полагаем целесообразным в положении предусмотреть для педагогических работников: единовременную выплату в размере не менее 100 тыс. рублей за каждого выпускника, набравшего 100 баллов по соответствующему предмету. текст обращения к главе Минпросвещения России

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Фото: Piter.tv