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ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала

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У партии есть площадки для этого. Ограничения - не помеха.

ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом рассказал лидер партии во время своего выступления на форуме "Территория смыслов".

Мы защищаем его, помогаем ему. 22 августа проводим митинг в защиту Фургал.

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР

Он рассказал, что у партии есть площадки для проведения митинга, поэтому его можно будет провести даже в том случае, если власти откажут в проведении на улицах столицы, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Других подробностей Жириновский не привёл.

Ранее Жириновский допустил начало волнений в Белоруссии, если победит Лукашенко.

Видео: YT / ЛДПР-ТВ

Теги: дело фургала, лдпр, митинг, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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