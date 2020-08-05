ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала

ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом рассказал лидер партии во время своего выступления на форуме "Территория смыслов".
Мы защищаем его, помогаем ему. 22 августа проводим митинг в защиту Фургал.
Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР
Он рассказал, что у партии есть площадки для проведения митинга, поэтому его можно будет провести даже в том случае, если власти откажут в проведении на улицах столицы, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Других подробностей Жириновский не привёл.
Ранее Жириновский допустил начало волнений в Белоруссии, если победит Лукашенко.
Видео: YT / ЛДПР-ТВ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все