LADA Granta насмерть сбила пешехода на трассе в Ленобласти

Попытка перейти дорогу в неположенном месте закончилась для мужчины смертью.

4 июня около 9 часов утра в начале автодороги "Пудость - Стрельна - Кипень - Гатчина" был насмерть сбит пешеход, пытавшийся, по имеющимся сведениям, пересечь проезжую часть в неположенном месте. За рулем автомобиля Лада Гранта находился житель деревни Ивановка Гатчинского района Ленинградской области.

Личность погибшего устанавливается, документов у него при себе не оказалось. Дорожная полиция продолжает выяснять обстоятельства трагического инцидента.

Днем ранее сразу двое человек погибли в ДТП в разных районах Ленобласти.

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