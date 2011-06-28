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LADA Granta насмерть сбила пешехода на трассе в Ленобласти
Сегодня, 17:30
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LADA Granta насмерть сбила пешехода на трассе в Ленобласти

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Попытка перейти дорогу в неположенном месте закончилась для мужчины смертью.

4 июня около 9 часов утра в начале автодороги "Пудость - Стрельна - Кипень - Гатчина" был насмерть сбит пешеход, пытавшийся, по имеющимся сведениям, пересечь проезжую часть в неположенном месте. За рулем автомобиля Лада Гранта находился житель деревни Ивановка Гатчинского района Ленинградской области. 

Личность погибшего устанавливается, документов у него при себе не оказалось. Дорожная полиция продолжает выяснять обстоятельства трагического инцидента. 

Днем ранее сразу двое человек погибли в ДТП в разных районах Ленобласти. 

Фото: Pixabay

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Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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