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Двое человек погибли в ДТП в Ленобласти 3 июня
Сегодня, 13:05
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Двое человек погибли в ДТП в Ленобласти 3 июня

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Нарушители ПДД насмерть сбили женщину и велосипедиста.

Правоохранительные органы Ленобласти выясняют обстоятельства двух дорожных аварий со смертельным исходом, произошедших в Ленобласти 3 июня.

Первое ДТП произошло в городе Отрадное Кировского района: под колесами автомобиля Volkswagen Passat, за рулем которого находился нетрезвый водитель, погибла 65-летняя женщина. Виновником аварии, по предварительной информации, является сам водитель - в его отношении уже возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть.

Вторая авария случилась на трассе "Вологда - Новая Ладога", возле поворота на деревню Сарка Тихвинского района. Toyota Yaris врезалась в двигавшегося по обочине велосипедиста.

21-летний  молодой человек ехал вдоль трассы в том же направлении, что и водитель "Тойоты". От полученных травм он скончался на месте. Водителю также вменяется нарушение ПДД и грозит наказание по уголовной статье.

Также 3 июня в Московском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Фото: сообщество "Подслушано в Тихвине" в соцсети ВКонтакте и Pixabay

Теги: велосипедист, дтп, ленобласть, пдд нарушение, смертельная авария, смерть на дороге
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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