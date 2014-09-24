Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП во дворе в Московском районе

ДТП произошло на внутридомовой территории.

Накануне, 3 июня, в Московском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Авария произошла во дворе дома №31к1 по улице Орджоникидзе. Известно, что водитель "Лады" передвигался по внутридомовой территории и сбил 4-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с открытой раной голени. Его состоянии оценили как средней степени тяжести.

Возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

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Фото: Piter.tv