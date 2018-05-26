Piter.TV побывал на первой в Петербурге иммерсивной экшн-игре "Бессонница"

В ангарах Музея стрит-арта более 30 игроков собираются погрузиться в мрачный мир, где основной задачей является спасение собственной жизни.

Ватный бушлат, крики надзирателя, побег от зомби и поиск радиоактивных кристаллов – это первая в Петербурге иммерсивная экшн-игра "Бессонница". Главная особенность иммерсивной игры - возможность взаимодействовать с актерами. Помогая или мешая игровым персонажам, игроки прямо на ходу формируют сценарий "Бессонницы". Мораль никто не навязывает – все на откуп игрокам.

Тут нет такого - хороший или плохой. Я вообще против четкого разделения на добро и зло. Тем не менее, у нас есть антагонисты и протагонисты, которые преследуют свои личные цели. Игроки могут выбрать и плохую сторону. Мы всегда ратуем за это. Ведь мы живем в реальном мире, где нету черного и белого и это нормально. Василий Севастьянов, основатель компании "Кузня Миров"

Ход повествования задают подготовленные актеры, но основными двигателями сюжета являются игроки. Вовлеченность и инициативность участников позволяет создавать самые разнообразные ситуации на игровой площадке.

Приходится импровизировать. У кого-то менять кристаллы на сигаретки, привести группу, которую нам надо, перетащить ящик и т.д. Строго сценария нет. Идет игра, которая зависит от актеров. Мы стараемся максимально погрузить их, и если бы был холодный сценарий такого глубокого погружения не было бы Денис Петров, Бандит Славик

Игроки вольны присоединится к одной из "группировок", существующих во вселенной "Бессонницы": бандиты, военные, врачи или монстры. Те, в свою очередь, уже отправляют их на выполнение различных заданий. Постоянную динамику поддерживают частые столкновения с местной фауной или конфликты внутри убежища. Ну а зомби, обитающие в самых темных коридорах, способны напугать даже искушенных игроков

Ящик с третьего этажа выносили. У нас там ребята остались взаперти в окружении монстров. Нам надо было их спасать и одновременно с этим тащить ящик. Я на них орал. Погрузился в роль и ощущение возникло, что все происходящее абсолютно реально. Сергей, игрок команды №1

"Бессонница" не единственный проект "Кузни миров". В репертуаре компании присутствуют и другие проекты: иммерсивное шоу "Эвакуация" и спектакль-игра "Анабиоз", отличающиеся друг от друга сценарием, количеством игроков и доступностью взаимодействия с окружающим миром.



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Видео: Piter.TV