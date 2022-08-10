Студия "Ленфильм" представит квест "По следам Шерлока Холмса" в Петербурге

Проект планируют запустить с сентября.

Киностудия "Ленфильм" объявила о скором запуске квеста "По следам Шерлока Холмса", в котором могут участвовать как дети, так и взрослые. Об этом сообщило издание "Петербургский дневник".



Ожидается, что проект запустят уже через месяц, в сентябре. Успешные участники после прохождения испытаний смогут ближе познакомиться с интересными местами Петроградской стороны, связанными с киноиндустрией, и заглянуть за кадр кинолент. По словам пресс-секретаря "Ленфильма" Артемия Аграфенина, идею хотели реализовать уже давно. Недавно её начали воплощать в жизнь студентки Санкт-Петербургского государственного института культуры. Киностудия активно сотрудничает с вузом, поэтому когда руководство узнало, что одним из заданий для учащихся стала разработка квеста, предложили свою идею.

Девушки согласились и в течение месяца собирали нужную информацию, изучали архивы киностудии, общались с историком кино Александром Поздняковым. В результате получился весьма интересный квест. Я и еще несколько сотрудников "Ленфильма" прошли его, нам понравилось, поэтому мы и решили проводить его на регулярной основе для всех желающих Артемий Аграфенин, пресс-секретарь киностудии "Ленфильм"

Подробности о сути квеста пока не раскрываются. Как отметил куратор проекта Леонид Суханов, для выполнения заданий участникам будет необходимо воспользоваться смартфоном или планшетом, поскольку задания будут приходить в мессенджеры (Telegram или WhatsApp). Также известно, что приключение начнется у здания "Ленфильма" на Каменноостровском проспекте, 10, и будет завершаться у Петропавловской крепости. Для удачного прохождения необходимо вооружиться знаниями истории и географии Северной столицы.

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Фото: "Кинопоиск"