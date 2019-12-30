Квентин Тарантино назвал лучшего голливудского актера

По сообщению портала Independent, режиссер Квентин Тарантино назвал своего любимого голливудского актера. Им стал Крис Пайн, режиссер считает себя его поклонников среди артистов его возраста.
Тарантино отметил роли Пайна в фильмах "Звездный путь" и "Неуправляемый". Однако он отметил, что эти роли не помогли Пайну сделать следующий шаг в карьере.
При этом Тарантино не исключает того, чтобы пригласить Пайна в свой фильм, если для него будет подходящая роль.
Видео: Youtube / Absolute Radio, BBC Radio 1
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