Квартиру Максима Горького в Петербурге выставили на аукцион за 75 млн рублей

Эта квартира, помимо всего прочего, была одним из центров петербургской культурной и общественной жизни.

Мемориальную 6-комнатную квартиру писателя Максима Горького на Кронверкском проспекте выставили на продажу за 75 млн рублей. Об этом сообщил аукционный дом "Литфонд".

Как уточняется, квартира общей площадью 212 м2 расположена на шестом этаже доходного дома, построенного в стиле "северный модерн" в 1912 году (дом жены сенатора Е.К. Барсовой). В ней есть гостиная с каминным залом, три спальни, три санузла, два балкона, оборудованный отдельным лифтом черный ход. Также есть возможность выкупить мансарду.

Эта квартира, помимо всего прочего, была одним из центров петербургской культурной и общественной жизни. Здесь бывали Владимир Ленин, Анатолий Луначарский, Феликс Дзержинский, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, семья Ходасевичей, Сергей Рахманинов, Николай Рерих, Александр Куприн, Иван Бунин, Корней Чуковский.

В конце прошлого года в Петербурге за 1,9 млн рублей продали письмо Цветаевой.

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Фото: Литфонд