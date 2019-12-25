В Петербурге за 1,9 млн рублей продали письмо Цветаевой

Письмо было написано 21 сентября 1925 года из чешского города Вшенори.

Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги более 200 лотов редких книг, автографов, фотографий, рукописей и графики на общую сумму 15 млн рублей. Самым дороги лотом стало письмо поэтессы Марины Цветаевой, адресованное Ольге Елисеевне Колбасиной-Черновой . Информация опубликована на сайте аукционного дома "Литфонд".

Письмо было написано 21 сентября 1925 года из чешского города Вшенори. Лот купили за 1,9 млн рублей.

Среди других дорогостоящих лотов оказалась рукопись Ахматовой, которую продали за 400 тысяч рублей.

Фото: аукционный дом "Литфонд"