Ещё 65 семей переселяются из аварийного жилья в новые квартиры в Ломоносовском районе

Жители старых домов в посёлке Новоселье получили ключи от новых квартир на Балтийской улице.

Перед наступлением Нового года жители Ломоносовского района Ленобласти, которые участвуют в программе расселения из аварийного жилья, стали обладателями ключей новых полностью обустроенных квартир. Об этом информирует пресс-служба Строительного комитета Ленобласти.

Жители старых домов в посёлке Новоселье переселятся в новые квартиры на Балтийской улице. Таким образом, 65 семей смогут отметить Новый год уже по новому адресу.



Добавим, что Ленинградская область уже расселила свыше 50% аварийного жилья до 2017 года. За последние три года ключи от новых квартир получили 8,3 тыс. жителей региона. Для реализации программы было построено 20 многоквартирных домов.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть оказалась в числе "невозмутимых" регионов РФ.

Фото: Правительство Ленобласти