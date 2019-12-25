На Миллионной улице выявлена "резиновая" квартира с мигрантами

Массовое проживание мигрантов обнаружили в ходе рейда, прошедшего в 111 домах.

В среду, 3 августа, появилась информация об обнаружении "резиновой" квартиры с мигрантами на Миллионной улице в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Всего проверка соблюдения миграционного законодательства затронула 800 квартир в 111 домах города. Под подозрение попали 5 арендованных квартир. В одной из них массово проживали иностранные граждане без регистрации.

За нарушения к административному наказанию были привлечены 12 человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали троих организаторов незаконной миграции.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти