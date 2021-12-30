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В Петербурге задержали троих организаторов незаконной миграции

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С каждого человека злоумышленники получали минимум 7 тысяч рублей.

Трое жителей Петербурга подозреваются в организации незаконной миграции иностранцев и их дальнейшего пребывания в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. 

По предварительным данным, с декабря 2021 года злоумышленники оформляли иностранным гражданам фиктивные документы о постановке на миграционный учет. Для этих целей было зарегистрировано юридическое лицо. Подозреваемые направляли недостоверные сведения в региональное подразделение по вопросам миграции. За услугу они получали с каждого клиента не менее 7 тысяч рублей. За время деятельности им удалось легализовать более 5 тысяч человек. 

Во время задержания на месте была изъята техника, банковские карты, печати, документы. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Расследование продолжается. 

Видео: ГУ МВД РФ

Теги: иностранцы, миграция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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