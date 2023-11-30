Квартал 23 в Петергофе осветили 980 светодиодных светильников

Сети электроснабжения протяженностью 24,5 км проложены кабелем в земле.

В Петергофе завершилась масштабная реконструкция наружного освещения в квартале, ограниченном Чичеринской улицей, Университетским проспектом, улицей Шахматова, Гостилицким шоссе. Проект выполнен в рамках адресной инвестиционной программы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В общей сложности было установлено 980 светодиодных светильников, смонтировано 696 современных уличных опор. Сети электроснабжения протяженностью 24,5 км проложены кабелем в земле.

При модернизации системы освещения было использовано оборудование российских производителей, а использование светодиодных светильников позволяет снизить расход электроэнергии.

В 2023 году на строительство и реконструкцию наружного освещения было выделено почти 3,7 млрд рублей.

Ранее в нескольких малоэтажных кварталах поселка Парголово началось строительство наружного освещения. Речь идёт о работах на улицах Заманиловская, Вятская, Невьянская, Спасская, Вологодская, Томская, Норильская, Енисейская, Кабаловская, а также в 1-м переулке и на улицах Верхоянская и Охотская.

Видео: Комитет по энергетике