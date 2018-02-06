Прототип квадроцикла для "интровертов" создали в Политехническом университете

Студенты из Северной столицы самостоятельно разработали систему управления скутером, проводку, подвеску, рамную конструкцию, ряд деталей.

В петербургском Политехе представили разработку студентов – действующий прототип сверхпроходимого квадроцикла под рабочим названием "Эгоцентрик". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Первоначально квадроцикл задумывался как учебная работа: была создана его виртуальная модель, на основе которой уже создали настоящую машину класса "Side-by-side". Модель отличается тем, что имеет лишь одно место (для пилота). Там, где обычно сидит пассажир, расположен четырёхтактный двигатель. Такое решение помогло расположить передние колёса дальше от центра тяжести, то есть, значительно обезопасить водителя. Кроме того, положение мотора оберегает от неуправляемых заносов. В будущем планируется поработать над возможностью регулировать кресло.

Студенты из Северной столицы самостоятельно разработали систему управления скутером, проводку, подвеску, рамную конструкцию, ряд деталей. В качестве цели было заявлено создание квадроцикла, недорого в производстве и способного удивить пилота во время вождения.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"