Актёр Виталий Гогунский из "Универа" объяснил, почему не платит алименты

В одном из шоу бывшая жена актера модель Ирина Маирко рассказала, что Гогунский не помогает материально своей дочери.

Актер и музыкант Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в комедийном сериале "Универ", в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой объяснил, почему не платит алименты на свою дочь Милану.

В одном из шоу бывшая жена актера модель Ирина Маирко рассказала, что Гогунский не помогает материально своей дочери. Ведущая Алена Жигалова поинтересовалась у артиста, почему.

Я действительно не плачу алименты. Но у нас есть договоренности, поэтому для меня то, что говорится, — это подстава подстав. Виталий Гогунский, актёр

Актер отметил, что странно слышать об отсутствии алиментов, когда на них не было подано через суд. Также Гогунский отметил, что после развода оставил жене и дочке созданный им бизнес (который приносит доход) и квартиру в центре Москвы стоимостью 20 миллионов рублей.

В 2017 году дочь Виталия Гогунского выпустила музыкальный клип.

Фото: Instagram/ @gogunskv