Дочь Виталия Гогунского выпустила музыкальный клип

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский недавно в социальных анонсировали новый клип своей дочери Миланы на песню под названием "Малявка".

Актер со своей супругой прорекламировали клип своей дочери и предложили посмотреть его на YouTube. Звездный ребенок исполнила музыкальную композицию под названием "Малявка". В песни рассказывается, что к ребенку не относятся в серьез, однако это не на долго, вскоре она стане взрослой и тогда некто не посмеет ее называть "малявкой".

Напоминает дебют Миланы как певице состоялся в телешоу "Один в один", где она со свои папой исполнила известную композицию Ани Лорак и Григория Лепса "Зеркала".





Фото: Instagram/gogunskaya_milania_star