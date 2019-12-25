Кузнецова считает, что участие в выборах депутатов Госдумы позволит решить проблемы детей

Детский омбудсмен рассказала, почему приняла предложение участвовать в выборах в ГД.

Уполномоченная при российском президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из кандидатов на пост в Государственную Думу. Женщина попала в список из пяти лидеров движения "ЕР". По мнению омбудсмена, такое решение позволит решить большой объем проблем, связанный с вопросами безопасности, здравоохранения и образования детей.

Предложение поступило просто. А я согласилась по понятным причинам, по крайне мере, для меня. У института уполномоченного по правам ребенка, к сожалению, нет законодательной инициативы, но у нас настолько высокая концентрация детских проблем. Анна Кузнецова, детский омбудсмен

Специалист объяснила, что был проведен мониторинг воспитательных программ в России, в котором выявлена масса нарушений. Из проверенных программ только 16% соответствуют нормам. Кузнецова заметила, что уже внесены изменения в народную программу, которая еще формируется.

Кузнецова предложила снизить пенсионный возраст бабушкам, ухаживающим за детьми.

Фото: Piter.tv