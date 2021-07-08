Омбудсмен предложила инициативу, которая поддержит пенсионеров.

Российский омбудсмен по правам человека Анна Кузнецова предложила снизить пенсионный возраст бабушкам, ухаживающим за детьми. Такое заявление уполномоченная сделала во время выступления на стратегической сессии программы от "ЕР".

Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 100% (до средней заработной платы). Считаю, что это важная задача...И увеличение этого периода до трех лет. Анна Кузнецова, омбудсмен по правам человека

Эксперт также полагает, что новое постановление поможет людям в регионах. Она заметила, что у женщины всегда должен быть выбор: отдать ребенка в детский сад или остаться с ним дома и воспитывать самостоятельно. С 1 июня в России было удвоено минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сумма увеличилась из-за пандемии. Социальная выплата составляла 6 752 рублей, а с 1 февраля - размер был увеличен до 7 083 рублей.

Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет.

Видео: ВК/ЕДИНАЯ РОССИЯ