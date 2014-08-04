Детский омбудсмен рассказала о необходимости контроля за педофилами в РФ.

Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет. Такое заявление уполномоченная по правам ребенка сделала в эфире телеканала "Россия 1". По мнению специалиста, по стране следует ограничить или полностью запретить использование Сети лицам, которые совершили преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также которые находятся под административным надзором.

Мы предлагаем также ограничишь доступ к интернет-ресурсам. Просто запретить выходить в интернет, потому что многие преступления совершаются там. Анна Кузнецова, детский омбудсмен

Напомним, что ранее Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами. Эксперт полагает, что государство не должно допускать для таких людей льготные формы отбывания наказания. Специалист также считает, что преступникам, совершивших подобные преступления против несовершеннолетних, следует обозначать специальной отметкой (штампом) в паспорте гражданина РФ.

Кузнецова рассказала Путину о нежелании отцов-одиночек обращаться за помощью.

Фото: YouTube/Россия-24