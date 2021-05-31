Кузнецова рассказала Путину о нежелании отцов-одиночек обращаться за помощью

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала Владимиру Путину о нежелании отцов-одиночек обращаться за государственной помощью. Об этом омбудсмен заявила на встрече с главой государства в Сочи. Политик связал нежелание мужчин получать материальную поддержку с привычкой самостоятельно преодолевать трудности.
Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности.
Владимир Путин, президент РФ
Кузнецова проинформировала президента о деятельности Совета отцов. В частности, данная организация помогает вдовцам, которые воспитывают детей. Омбудсмен посетовала на то, что отцы-одиночки редко самостоятельно обращаются за помощью из-за такой "мужской черты". Найти информацию о нуждающихся семьях специалистам помогают региональные управления по правам детей.
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Видео: YouTube / Россия 24
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