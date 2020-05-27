Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Ведь чаще всего они живут с родителями и находятся у них на попечении.

Уполномоченная по правам ребёнка в России Анна Кузнецова призвала распространить выплаты в 10 тысяч рублей и на подростков в возрасте 16 и 17 лет. Она отмечает, что в её адрес поступает множество просьб от родителей граждан такой возрастной категории.

Кузнецова рассказала, что соответствующее предложение уже направлено в правительство, сейчас ожидается ответ.

А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно. Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребёнка в России

Она отметила, что чаще всего подростки в возрасте 16 и 17 лет живут с родителями и находятся у них на попечении, так как продолжают учиться. Из-за этого они не могут трудоустроиться и содержать себя сами.

Ранее мы рассказывали, что кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми.

Видео: kremlin.ru