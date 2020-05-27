  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:29
85
matveyvn
Код вставки плеера

Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

0 0

Ведь чаще всего они живут с родителями и находятся у них на попечении.

Уполномоченная по правам ребёнка в России Анна Кузнецова призвала распространить выплаты в 10 тысяч рублей и на подростков в возрасте 16 и 17 лет. Она отмечает, что в её адрес поступает множество просьб от родителей граждан такой возрастной категории.

Кузнецова рассказала, что соответствующее предложение уже направлено в правительство, сейчас ожидается ответ.

А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно.

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребёнка в России

Она отметила, что чаще всего подростки в возрасте 16 и 17 лет живут с родителями и находятся у них на попечении, так как продолжают учиться. Из-за этого они не могут трудоустроиться и содержать себя сами.

Ранее мы рассказывали, что кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми.

Видео: kremlin.ru

Теги: выплаты, кузнецова, семья
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии