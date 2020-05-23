Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми

В правительстве также назвали примерное число претендентов на пособия.

На выплаты семьям с детьми правительство выделило около 222,1 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

На выплаты в 5 тысяч Минфин получит почти 25 млн, на осуществление единовременной выплаты в размере 10000 рублей — чуть более 197 млн.

На пособия в 5 000 претендуют родители детей в возрасте до 3 лет, которых первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Выплаты в 10 000 смогут получить родители ребенка в от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

В правительстве сообщили, что на первые пособия претендуют не менее 1,6 млн, а на вторые — не менее 19 млн. детей.

Видео: kremlin.ru