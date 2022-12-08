Кузнецова: ГД обсудит запрет услуг суррогатных матерей иностранцам

Депутаты планируют принять поправки в документ.

Госдума на пленарном заседании в четверг 8 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранцев. Соответствующее заявление перед журналистами сделала заместитель председателя, бывший омбудсмен по детским вопросам Анна Кузнецова. Она пояснила, что документ предусматривает тот момент, что только россияне смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей внутри страны. Речь идет о гражданах РФ, которые состоят в браке или одинокой женщине, которая по медицинским показателям не способна выносить или родить малыша.

Напомним, что ко второму второму чтению профильный комитет нижней палаты парламента Росси по вопросам безопасности и противодействию коррупции рекомендовал коллегам поддержать несколько поправок. В частности, речь и дет о том, что супруги, согласившиеся на имплантацию эмбриона, могут быть записанными в качестве родителей лишь с согласия суррогатной матери в тех случаях, если "один из них умер или если прекращено гражданство РФ". Дополнительно предлагает принять поправку, которая касается о праве экс-супругов быть записанными в качестве родителей того ребенка, которого роди ла суррогатная мать. Это произойдет только в том случае, если в судебной инстанции не будет установлено, что "расторгнутый брак таких лиц был фиктивным".

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ