В Москве обвиняемого по делу о торговле детьми отправили под домашний арест

Под домашним арестом он останется до 20 октября.

В Москве Пресненский суд под домашний арест отправил Сергея Мазура, обвиняемого по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Мазур также является одним из учредителей стоматологической клиники "Медэко". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазура Сергея Ивановича... Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - отметила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она подчеркнула, под домашним арестом обвиняемый останется до 20 октября.

Напомним, что уголовное дело по факту торговли людьми было возбуждено еще в январе прошло года, когда в квартире в Одинцово нашли тело младенца. В помещении находилось еще три новорожденных ребенка. По данным СК, их родили суррогатные матери, а иностранцы оформляли на детей документы, чтобы вывезти их за границу.

В июле 2020 года в одной из московских квартир нашли еще пятерых младенцев, за которыми ухаживали гражданки Китая. По версии следствия, всех малышей родили суррогатные матери, а иностранцы оформляли на детей документы, чтобы вывезти их за границу.

Видео: Telegram/Московские суды общей юрисдикции