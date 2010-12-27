Кузнечный цех на Большом Сампсониевском проспекте признали памятником регионального значения

Здание построили в 1928 году по проекту архитектора Льва Шишко.

В четверг, 22 августа, кузнечный цех государственного механического завода им. Карла Маркса признали объектом культурного наследия регионального значения. Он находится в Выборгском районе на Большом Сампсониевском проспекте, д. 66 лит. О. Об этом сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Здание нового кузнечного цеха построили в 1928 году по проекту архитектора Льва Шишко. В нем сохранились большинство оригинальных конструкций: бетонный каркас, кирпичное заполнение, бетонные своды, световые фонари, лестница и оконные заполнения с мелкой расстекловкой.

Сам завод основали в 1898 году братья Лесснеры. Его национализировали в 1918 году, а сейчас используют под административные цели.

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Фото: пресс-центр администрации Петербурга