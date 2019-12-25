Задержана подозреваемая, которая ударила ножом в живот мужчину в Ленобласти

Потерпевший был в тяжелом состоянии госпитализирован бригадой скорой помощи.

Задержали женщину, подозреваемую в ножевом ранении мужчины во Всеволожском районе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию в первом часу ночи 14 декабря поступило сообщение о том, что у дома 2 по улице Железнодорожная в пгт. Кузьмоловский ранен мужчина. С ножевым ранением в живот был обнаружен 30-летний мужчина, которого ударила ножом неизвестная женщина после конфликта. Потерпевший был в тяжелом состоянии госпитализирован бригадой скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ.

Вечером 15 декабря у дома 12 по улице Песочная в селе Нурмойло Олонецкого района республики Карелия по подозрению в совершении данного преступления задержана 46-летняя женщина.

Ранее был задержан петербуржец, подозреваемый в убийстве своей сожительницы из-за ревности.

Фото: Piter.tv