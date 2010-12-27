Кузбассовец убил любимую, в шутку сбросив ее с балкона

Житель города Мыски уронил свою девушку с балкона.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Мыски по статье "убийство по неосторожности". По версии следствия, в квартире, где проживали парень с девушкой, было застолье с приятелем, который временно проживал у них. В один из моментов хозяева вышли на балкон покурить, парень поднял девушку на руки и начал в шутку перевешивать ее через ограждение балкона на 4 этаже.
Мужчина не удержал любимую и уронил с балкона. Очевидцы вызвали "скорую", но девушка от полученных травм скончалась до приезда медиков. Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото: pixabay
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