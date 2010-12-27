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Кузбассовец убил любимую, в шутку сбросив ее с балкона
Сегодня, 14:12
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MShaffter

Кузбассовец убил любимую, в шутку сбросив ее с балкона

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Мужчина перевесил девушку через балкон и не удержал.

Житель города Мыски уронил свою девушку с балкона.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Мыски по статье "убийство по неосторожности". По версии следствия, в квартире, где проживали парень с девушкой, было застолье с приятелем, который временно проживал у них. В один из моментов хозяева вышли на балкон покурить, парень поднял девушку на руки и начал в шутку перевешивать ее через ограждение балкона на 4 этаже. 

Мужчина не удержал любимую и уронил с балкона. Очевидцы вызвали "скорую", но девушка от полученных травм скончалась до приезда медиков. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее: Житель Урала пришел в полицию и признался в убийстве любимой спустя 12 лет

Фото: pixabay

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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