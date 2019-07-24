Житель Урала пришел в полицию и признался в убийстве любимой спустя 12 лет

Житель Челябинска пришел в полицию с повинной и признался в убийстве, которое совершил в 2007 году.
Мужчина 1976 года рождения вечером 9 июня 2007 года пришел в гости к девушке в городе Екатеринбурге и убил ее. Мужчина пояснил, что сильно любил девушку, а та не отвечала ему взаимностью. Когда мужчина осознал содеянное, он завернул тело в матрас, а сам уехал за пределы Свердловской области.
Мужчина не смог больше нести тяжелый психологический груз и явился с повинной в полицию. Ему было предъявлено обвинение по статье "убийство". Состоявшийся суд признал мужчину виновным в убийстве женщины и назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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Видео: архив Piter.TV
Фото: 74211.com
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