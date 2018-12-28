Кусок лепнины упал на тротуар с жилого дома на Маяковской

В сети появились фотографии с места происшествия.

Утром 25 марта петербуржцы пожаловались в социальных сетях, что с жилого дома №3 на Маяковской улице откололся кусок лепнины и упал на тротуар. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что кусок оторвался от балкона на четвертом этаже. Камни упали прямо посреди тротуара. По словам свидетелей, никто не пострадал, однако мог. Улица Маяковская достаточно оживленная, а через дом пролегает еще более оживленный Невский проспект.

Ранее мы писали, что на сотрудника Университета Макарова с крыши вуза упал лед.

Фото: Мегаполис