На сотрудника Университета Макарова с крыши вуза упал лед

Ему зашили губу и сделают рентген.

В Красногвардейском районе Петербурга на сотрудника Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (ГУМРФ) упал лед с крыши. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Сотрудник университета отделался легкими травмами. Небольшой кусочек льда упал с той части крыши, которая недоступна для расчистки. На работника университета лед упал как раз в тот момент, когда он помогал в установке предупреждающего ограждения.

Пострадавшему зашили губу и собираются сделать рентген, чтобы убедиться, что все в порядке.

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