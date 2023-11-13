Кушанашвили ответил на сообщения о своей госпитализации

Он назвал "гадким жанром" распространение непроверенных слухов о его самочувствии.

Телеведущий Отар Кушанашвили ответил на слухи о своей госпитализации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 12 ноября, появилась информация о том, что телеведущий якобы был госпитализирован с сердечным приступом. Об этом заявил его продюсер Виктор Ладненко. Кушанашвили опубликовал видеозапись, в которой заявил, что находится в машине у своих друзей. Он также назвал "гадким жанром" распространение непроверенных слухов о его самочувствии.

Я похож на человека, не отвечающего за свое поведение? Вы на кого напоролись? Отар Кушанашвили, телеведущий

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