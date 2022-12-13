Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Роман Старовойт рассказал об очередной атаке на регион со стороны ВСУ.

Под обстрел Вооруженных сил Украины на территории Курской области попал поселок Теткино Глушковского района. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный губернатор Роман Старовойт. Чиновник пояснил, что в общей сложности специалисты зафиксировали в регионе восемь "прилетов". Никто из мирных жителей не пострадал. Однако снарядам противника удалось разрушить крышу поликлиники, газопровод низкого давления, частично повредить элнетроснабжение населенного пункта, а также окна, фасады и заборы зданий. В ближайшее время специалисты приступят к восстановлению.

Напомним, что Курская область, как и другие субъекты страны, которые граничат с Украиной, регулярно оказываются под обстрелами ВСУ. Роман Старовойт 2 мая также сообщал об атаке противника по региону. По его словам, всего было зафиксировано десять "прилетов", инцидент обошелся без пострадавших граждан.

Курский губернатор Старовойт 2 марта сообщил о погибшем из-за обстрела ВСУ поселка Теткино.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт