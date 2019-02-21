Роман Старовойт рассказал о том, что в регионе нет разрушений или пострадавших.

Курский губернатор сообщил о попытке диверсии на военном аэродроме. Соответствующей информацией чиновник поделился с местными жителями в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Роман Старовойт уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал и нет материальных разрушений. На текущий момент воздушная гавань закрыта для приема гражданской авиации, так как там базируются военные самолеты.

Глава региона призвал местных жителей отнестись к ситуации с пониманием, а также не пытаться использовать квадрокоптеры или другие беспилотники над указанной локацией. Еще в середине июля 2022 года власти Курской области призывали граждан не пускать в небо дроны, чтобы снизить нагрузку на силовые структуры.

СМИ сообщили о покушении на замглавы администрации Новой Каховки.

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