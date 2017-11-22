Курск и Петербург проработают совместную "дорожную карту"

Делегация торгово-промышленной палаты и Курса встретилась с чиновниками из Смольного.

Петербургские чиновники подписали соглашения о сотрудничестве с курскими коллегами по созданию "дорожной карты". Днем 17 апреля представители региональных торгово-промышленных палат, среди которых также бизнесмены ректоры ВУЗов, провел собрание в Северной столице. Итогом стали совместные проекты с 2019 по 2021. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Руководителем делегации из Курска стал губернатор региона Александр Михайлов. Глава Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что товарооборот между городами увеличился в два раза и на данный момент составляет 2,1 миллиарда рублей. В Северной столице большой популярностью пользуются тракторы и сельскохозяйственная продукция Курска.

Нужно развивать поставки продуктов питания. Тем более, что санкции создают необходимые условия. Нужно этим пользоваться сообщил Георгий Полтавченко

Со своей стороны Петербург готов предоставить успешный опыт проведения мероприятий в сфере туризма,организации фармакологической деятельности и медицинской промышленности. Возможно, одним из направлений взаимного сотрудничества станет "обмен" учащимися: из Курска школьников собираются направить в Петербург в рамках пректа по изучении истории ВОВ и событиям, посвященным 75-летнему окончанию Курской битвы.

Напомним, что ГАТИ выписало штрафов на 4 млн рублей из-за некачественной зимней уборки.

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