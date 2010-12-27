ГАТИ выписало штрафов на 4 млн рублей из-за некачественной зимней уборки

Под раздачу попал и Эрмитаж за плохую очистку Дворцовой площади от наледи и снега.

Представители ГАТИ сообщили о выписке штрафов для петербургских организаций за период зимней уборки или нарушения требований благоустройства города. Среди компаний можно выделить "Метрострой", музей "Эрмитаж" и "Ленэнерго". В общей сумме в казну города из карманов правонарушителей перейдет 4,2 миллиона рублей.

Эрмитажу придется выплатить 250 тысяч рублей за некачественную уборку Дворцовой площади. Петербуржцы регулярно сообщали в надзорное ведомство наледи и снежных завалах на данной территории. "Метрострою" повезло еще меньше: предприятие вынуждено отдать полмиллиона рублей за нарушение сроков ремонтных работ на теплосетях. "Ленэнерго" получило штраф в 580 тысяч - за нарушение техники безопасности во время рабочих мероприятий по адресу Мучной переулок, 9/27А. Там сотрудник икомпании не установили ограждение. Также им припомнили тот факт, что специалисты "забыли" восстановить тротуарную плитку в Красном Селе на улице Свободы, 46В, после ремонта теплосети. Оставшиеся должники заплатят за нарушения от 120 до 170 тысяч рублей.

