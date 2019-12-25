Курсы английского языка оштрафовали на 150 тысяч рублей за рекламный звонок петербуржцу

Абонент не давал на это своего согласия.

Антимонопольное ведомство оштрафовало ООО "Языковые инновации" (курсы английского языка SkyEng) за рекламу курсов по телефону человеку, который на это не соглашался. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Петербургу.

В связи с этим компания нарушила статью Закона "О рекламе", которая запрещает распространение рекламы по телефону без получения согласия абонента. Было установлено, что это не первое подобное нарушение со стороны организации.

Было решено оштрафовать ООО на 150 тыс. рублей.

Ранее суд подтвердил наличие картеля на 93 млн рублей на рынке благоустройства.

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