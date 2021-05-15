Курсанты ВМПИ представили возможности нового учебно-тренировочного комплекса

Открытие комплекса состоялось 27 апреля этого года.

В Пушкине курсанты пятого курса Военно-морского политехнического института представили возможности нового учебно-тренировочного комплекса. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Известно, что в учебно-тренировочном комплексе представлено свыше 70 компьютерных программ, предназначенные для обучения. Курсанты на практике отработали элементы подготовки к ведению боя. Также провели тренировочные занятия по запуску главного двигателя корабля.

Начальник кафедры дизельных установок, капитан 1 ранга Сергей Раскевич рассказал, что комплекс необходим "для изучения состава принципа действия правил эксплуатации главных энергетических установок современных надводных кораблей с дизельными и дизель-газотурбинными энергетическими установками 12 проектов". А также для выполнения инженерных задач, контроля курсантов и самостоятельной работы.

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Фото: Piter.tv