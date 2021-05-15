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Курсанты ВМПИ представили возможности нового учебно-тренировочного комплекса
Сегодня, 19:55
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kraratau27

Курсанты ВМПИ представили возможности нового учебно-тренировочного комплекса

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Открытие комплекса состоялось 27 апреля этого года. 

В Пушкине курсанты пятого курса Военно-морского политехнического института представили возможности нового учебно-тренировочного комплекса. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил телеканал "Санкт-Петербург"

Известно, что в учебно-тренировочном комплексе представлено свыше 70 компьютерных программ, предназначенные для обучения. Курсанты на практике отработали элементы подготовки к ведению боя. Также провели тренировочные занятия по запуску главного двигателя корабля. 

Начальник кафедры дизельных установок, капитан 1 ранга Сергей Раскевич рассказал, что комплекс необходим "для изучения состава принципа действия правил эксплуатации главных энергетических установок современных надводных кораблей с дизельными и дизель-газотурбинными энергетическими установками 12 проектов". А также для выполнения инженерных задач, контроля курсантов и самостоятельной работы. 

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга встретился с юнармейцами центра "Дзержинец". 

Фото: Piter.tv 

Теги: военно-морской политехнический институт, комплекс, курсанты, пушкин
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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