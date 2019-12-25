Губернатор Петербурга встретился с юнармейцами центра “Дзержинец”

На сегодня в городе существует 74 юнармейских отряда.

В субботу, 15 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. В центре активно развивают юнармейское движение. Так, на сегодня в городе существует 74 юнармейских отряда.

В "Дзержинце" действуют 12 бесплатных секций и кружков, которые посещают порядка 1000 молодых воспитанников. Петербуржцы имеют возможность заниматься в киностудии или в артстудии. Также принимать участие в спортивных секциях, например, единоборства, подводное плавание, стрельба из лука, прыжки с парашютом, скалолазание, спелеотуризм, а также начальная военная подготовка.

В центре большое внимание уделяется поисковой работе. Его воспитанники участвуют во Всероссийской "Вахте памяти", в движении "Волонтеры Победы", проводят встречи с ветеранами, организуют слеты поисковиков. Пресс-служба Смольного.

Беглов также осмотрел выставку предметов, которые нашли на местах боев. Он напомнил, что в Петербурге работают 52 поисковых отряда.

Ранее мы писали, что ежегодно более 2 тыс. петербуржцев обучаются в центре воспитания "Авангард".

Фото: gov.spb.ru