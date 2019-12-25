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Губернатор Петербурга встретился с юнармейцами центра “Дзержинец”
Сегодня, 18:15
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kraratau27

Губернатор Петербурга встретился с юнармейцами центра “Дзержинец”

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На сегодня в городе существует 74 юнармейских отряда. 

В субботу, 15 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. В центре активно развивают юнармейское движение. Так, на сегодня в городе существует 74 юнармейских отряда. 

В "Дзержинце" действуют 12 бесплатных секций и кружков, которые посещают порядка 1000 молодых воспитанников. Петербуржцы имеют возможность заниматься в киностудии или в артстудии. Также принимать участие в спортивных секциях, например, единоборства, подводное плавание, стрельба из лука, прыжки с парашютом, скалолазание,  спелеотуризм, а также начальная военная подготовка.

В центре большое внимание уделяется поисковой работе. Его воспитанники участвуют во Всероссийской "Вахте памяти", в движении "Волонтеры Победы", проводят встречи с ветеранами, организуют слеты поисковиков.

Пресс-служба Смольного.

Беглов также осмотрел выставку предметов, которые нашли на местах боев. Он напомнил, что в Петербурге работают 52 поисковых отряда. 

Ранее мы писали, что ежегодно более 2 тыс. петербуржцев обучаются в центре воспитания "Авангард". 

Фото: gov.spb.ru

Теги: беглов, дзержинец, центр, юнармейцы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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