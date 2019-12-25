Курсанты Росгвардии помогали иностранцам ориентироваться во время Евро в Петербурге

В Петербург прибыли курсанты из Новосибирска, владеющие несколькими языками.

В четверг, 8 июля, в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии рассказали, что во время Евро-2020 иностранцам помогают ориентироваться курсанты. Специально для этого в Петербург прибыло подразделение Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии.

Военные владеют английским, немецким и китайским языками и обучаются на специальности лингвист-переводчик. Чаще всего просили помочь в передвижении по городу: как пройти к стадиону, фан-зонам, музею, памятнику, на каком транспорте добраться. В том числе военные объясняли правила пребывания и противоэпидемиологические меры на территории спортивных объектов.

Кроме того, некоторым курсантам даже пришлось оказать доврачебную помощь в ожидании прибытия "скорой".

Ранее мы писали, что Англия вышла в финал Евро-2020.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии