Курсанты подняли более миллиона килограммов.

В среду, 25 сентября, стало известно о том, что курсанты петербургской военной академии установили рекорд мира по подъему гирь. Мероприятие проводилось в честь 100-летия Военной академии связи им. С.М. Буденного. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Как оказалось, молодые люди суммарно за час подняли более миллиона килограммов. При этом куранты из других городов могли наблюдать за этим в режиме онлайн. Кроме того, на футболке каждого участника был изображен конкретный год из жизни академии.

Напомним, что военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного готовит специалистов в области автоматизации для Вооруженных сил России и телекоммуникаций. Заведение считается одним из старейших вузов в России.

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