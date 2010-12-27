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Курсанты петербургской военной академии установили рекорд мира по подъему гирь
Сегодня, 15:06
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IRINA_CHALKINA

Курсанты петербургской военной академии установили рекорд мира по подъему гирь

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Курсанты подняли более миллиона килограммов.

В среду, 25 сентября, стало известно о том, что курсанты петербургской военной академии установили рекорд мира по подъему гирь. Мероприятие проводилось в честь 100-летия Военной академии связи им. С.М. Буденного. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО. 

Как оказалось, молодые люди суммарно за час подняли более миллиона килограммов. При этом куранты из других городов могли наблюдать за этим в режиме онлайн. Кроме того, на футболке каждого участника был изображен конкретный год из жизни академии.

Напомним, что военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного  готовит специалистов в области автоматизации для Вооруженных сил России и телекоммуникаций. Заведение считается одним из старейших вузов в России. 

Ранее мы сообщали о том, что стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Енисеем".

Фото:pixabay

Теги: военная академия связи имени буденого, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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