Курсант Морского колледжа впал в кому после отравления

Юноша находится в тяжелом состоянии.

Петербургские врачи детской городской больницы №5 пытаются спасти подростка, отравившегося неизвестным веществом. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествие случилось в воскресенье, 11 ноября. Примерно после полудня в детскую больницу из квартиры на Орловской улице в Стрельне привезли 16-летнего курсанта Морского технического колледжа. Юноша находится в коме, врачи обнаружили у него признаки отправления неизвестным веществом.

Подросток находится в тяжелом состоянии. Полиция уже начала проверку произошедшего.

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