Курс рубля подрос на открытии торгов Мосбиржи

Курс евро упал на 21 копейку.

В начале торговой сессии Мосбиржи сегодня, 15 сентября, курс рубля вырос на две копейки по отношению к доллару, если сравнивать с уровнем закрытия предыдущих торгов. Так, на 10:20 мск курс доллара составила 72,92 рубля.

Отметим, что курс евро составил 86,12 рубля. Это на 21 копейку ниже, чем на закрытии предыдущей сессии.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,03%, до 4 056,8 пункта, индекс РТС упал на 0,1 процента, до 1 752,8 пункта.

Ранее мы писали, что мировой долг достиг рекордных 296 трлн долларов.

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