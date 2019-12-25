Доллар по отношению к российской вырос на 0,22%.

Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей. Об этом говорят данные с Московской биржи.

Доллар по отношению к российской вырос на 0,22% до отметки в 79,26 рублей. Европейская валюта увеличилась на 0,85% - до 93,05 рублей.

Ранее в Кремле прокомментировали ослабление курса рубля. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что ослабление национальной валюты сейчас обусловлено волатильностью, которую тяжело "не заметить". Чиновник отмечает, что опыт прошлых лет позволяет говорить о том, что рубль вернётся на утраченные позиции. О том, когда это произойдёт, никто не может сказать.

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