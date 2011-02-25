Курс евро вырос до 87,22 рубля

Курс доллара не изменился, если сравнивать с уровнем закрытия предыдущих торгов.

На открытии торгов Мосбиржи курс доллара составил 73,46 рубля. Курс его никак не изменился, если сравнивать с уровнем предыдущих торгов.

Однако до 87,22 рубля вырос курс евро. Рост составил 6,25 копейки.

Ранее мы писали, что в 2020 году в России рынок интернет-торговли вырос на 60%. до 3,2 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, этому способствовала пандемия коронавируса, когда личные контакты люди старались сводить к минимуму.

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