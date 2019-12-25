Мишустин заявил, что в 2020 году рынок интернет-торговли в России вырос почти на 60%

Пандемия привела к ускорению процесса цифровизации.

Премьер-министр Михаил Мишустин на международной промышленной выставке "Иннопром" заявил, что в 2020 году рынок интернет-торговли в России показал бурный рост и вырос почти на 60%, до 3,2 трлн рублей.

По словам Мишустина, пандемия коронавируса придала ускорение процессам цифровизации, а также подтолкнула страны к смене технологического уклада. Премьер-министр считает, что промышленный сектор - следующий на очереди.

В ближайшие годы необходимо сделать решающий шаг к полной автоматизации технологических процессов и производства, логистики, управленческих решений, - сказал Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что из-за коронавируса многие услуги были переведены в цифру. Это было необходимо, чтобы избежать личных контактов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе.

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