Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Доллар сегодня стоил 76,11 рубля.

Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей впервые с 8 сентября. Его рост составил 0,44%. В 10:57 европейская валюта оценивалась в 90,07 рублей.

Доллар сегодня стоил 76,11 рубля — его рост составил 0,48%. Отметку в 76 рублей доллар впервые преодолел с 9 сентября.

Ранее мы писали, что россияне стали покупать больше иностранной валюты. ЦБ посчитал, что в феврале и марте россияне, закупавшие за раз более пяти тысяч долларов, закупили суммарно 31,6 и 44,21 миллиона долларов. А в мае и июне объём купленной валюты вырос до 310,6 и 607,2 миллионов долларов соответственно.

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