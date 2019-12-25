Общий размер сделок на 500-2000 долларов в июне - 489,3 миллиона долларов.

Россияне стали покупать больше иностранной валюты. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.

В мае и июне уровень покупок иностранной валюты в РФ не только восстановился до предпандемийного уровня, но и установил рекорд за последние шесть.

ЦБ посчитал, что в феврале и марте россияне, закупавшие за раз более пяти тысяч долларов, закупили суммарно 31,6 и 44,21 миллиона долларов. А в мае и июне объём купленной валюты вырос до 310,6 и 607,2 миллионов долларов соответственно.

Отмечается, что суммы менее пяти тысяч долларов у граждан РФ не пользуются популярностью. Общий размер сделок на 500-2000 долларов в июне - 489,3 миллиона долларов.

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