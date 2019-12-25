Рубль может укрепиться на три-пять единиц, если против РФ не введут новых санкций.

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля. Отмечается, что пока российская валюта укрепилась из-за новостей об улучшении самочувствия российского политика Алексея Навального. Об этом пишет РБК.

Эксперты считают, что рубль может укрепиться на три-пять единиц, если против РФ не введут новых санкций. Сейчас же российская валюта может вести себя неопределённо из-за ситуации в Белоруссии.

Если бы не было темы санкций, Навального, ситуации с Белоруссией, курс был бы в районе 70 рублей за доллар. Наталия Орлова, главный экономист "Альфа-банка"

Некоторые аналитики связывают ухудшение курса рубля с геополитикой, так как изначальный прогноз, с учётом рынка нефти, был на уровне 68 рублей за доллар. Сейчас он выше 72 рублей.

Ранее Меркель не исключила санкции против "Северного потока-2".

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